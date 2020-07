Bandiera blu alle Isole Tremiti, Emiliano “Grande risultato”

BARI (ITALPRESS) – “Festeggiamo la Bandiera Blu delle isole Tremiti, un grande risultato, faticoso, perchè comprende tanti fattori ambientali, oltre la pulizia del mare, e questa piccola amministrazione è riuscita ad ottenerlo”.

Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ieri è stato alle Isole Tremiti per ‘issarè la Bandiera Blu 2020, il prestigioso riconoscimento ambientale conferito dalla FEE alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità sulle acque di balneazione tenendo in considerazione anche altri parametri, come la pulizia delle spiagge e i servizi offerti.

“Quest’anno – ha detto Emiliano – sono tante le Bandiere Blu in Puglia,

