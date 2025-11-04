martedì, 4 Novembre , 25

Bandiere a mezz’asta alla Casa Bianca per la morte di Dick Cheney

Bandiere a mezz’asta alla Casa Bianca per la morte di Dick Cheney

L’ex vice presidente morto a 84 anni

Milano, 4 nov. (askanews) – Le bandiere degli Stati Uniti sventolano a mezz’asta alla Casa Bianca in onore dell’ex vicepresidente americano Dick Cheney, scomparso all’età di 84 anni.Quaranteseiesimo vicepresidente degli Stati Uniti, Cheney ha servito al fianco del presidente repubblicano George W. Bush per due mandati tra il 2001 e il 2009, ed è stato per decenni un polarizzante personaggio di Washington. Nei suoi ultimi anni di attività politica, tuttavia, Cheney, conservatore intransigente, è stato ampiamente ostracizzato dal suo partito a causa delle sue aspre critiche al presidente Donald Trump, che ha definito un “codardo” e la più grande minaccia di sempre per la repubblica americana.In un’ironica conclusione di una leggendaria carriera politica – nota la Cnn – Cheney ha dato il suo ultimo voto alle elezioni presidenziali del 2024 a Kamala Harris, a dimostrazione di come il partito repubblicano populista si fosse rivoltato contro il suo tradizionale conservatorismo.

