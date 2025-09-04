giovedì, 4 Settembre , 25

Derubata sul treno per Venezia, sfila alla Mostra col lenzuolo dell’hotel

(Adnkronos) - Abito di lusso a chilometro e...

Auto su folla a Berlino: diversi feriti, tra loro anche dei bambini

(Adnkronos) - Un'auto è piombata su un gruppo...

Emicrania, ‘incompreso’ 1 paziente su 10: la malattia sbarca a Venezia

(Adnkronos) - In Italia l'emicrania è un problema...

Al via Vicenzaoro September, attesi 605 buyer da 62 paesi

(Adnkronos) - Con 1.200 brand espositori da 30...
bandiere-a-mezz’asta-su-edifici-ue-per-incidente-funicolare-a-lisbona
Bandiere a mezz’asta su edifici Ue per incidente funicolare a Lisbona

Bandiere a mezz’asta su edifici Ue per incidente funicolare a Lisbona

Video NewsBandiere a mezz'asta su edifici Ue per incidente funicolare a Lisbona
Redazione-web
Di Redazione-web

Tra i feriti molti stranieri, tra cui un’italiana, tedeschi, spagnoli

Bruxelles, 4 set. (askanews) – Bandiere dell’Ue e degli Stati membri esposte a mezz’asta davanti alle sedi delle istituzioni europee a Bruxelles per rendere omaggio alle vittime dell’incidente della funicolare di Lisbona che ha causato 17 morti e 21 feriti.Tra i feriti ci sono almeno 11 stranieri: un’italiana, due tedeschi, due spagnoli e cittadini provenienti da Francia, Svizzera, Canada, Corea del Sud, Marocco e Capo Verde, hanno riferito i servizi di emergenza, aggiornando il bilancio delle vittime, che in precedenza era di 15.Secondo il sito web dei monumenti nazionali del Portogallo, Gloria è entrata in servizio per la prima volta nel 1885 ed è stata collegata all’elettricità nel 1915.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.