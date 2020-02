Bando da 3,86 milioni per grandi eventi sportivi

Dal prossimo 2 marzo si apre il bando da 3,86 milioni di euro di Regione Lombardia che prevede contributi sino a 300.000 euro, a fondo perduto, per l’organizzazione sul suo territorio di grandi eventi sportivi, a valere sul triennio 2020-2022.

Come chiarito sul Bollettino ufficiale regionale (Burl) del 25 febbraio, la somma erogata per tali manifestazioni nazionali o internazionali varierà a seconda dell’importanza dell’appuntamento.

“La Giunta crede molto nella forza e nell’efficacia dell’attività agonistica e amatoriale per la promozione del territorio – sottolinea Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza della regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi -.

