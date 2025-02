Banfi amplia la produzione con un nuovo rosato: “La Pettegola Rosé”

Che si affianca al Vermentino, estendendone la linea

Milano, 16 feb. (askanews) – Banfi amplia la propria produzione con un nuovo rosato: “La Pettegola Rosé” che, disponibile a partire da oggi, si affianca al Vermentino. Frutto di un assemblaggio di Sangiovese e Merlot, questa bottiglia enfatizza in etichetta gli elementi che, fin dall’inizio, hanno reso la linea “La Pettegola” ben riconoscibile: l’uccellino e la scia con le sue linee sinuose.

“Siamo particolarmente felici per il lancio di questo vino – ha commentato Rodolfo Maralli, presidente e direttore Sales & marketing di Banfi – fiduciosi per il felice binomio che sposa due successi, l’indiscutibile affermazione sul mercato del brand ‘La Pettegola’ e l’attuale trend positivo dei vini rosati”

Il 2025 è un anno particolarmente intenso per “La Pettegola” iniziato con il restyling del packaging del Vermentino, e proseguito con la presentazione della ottava edizione della “Limited Edition”, firmata quest’anno da Elisa Seitzinger.