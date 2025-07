bangladesh,-aereo-precipitato-su-una-scuola-a-dacca:-almeno-27-morti

Tra loro 25 bambini, 78 feriti

Dacca, 22 lug. (askanews) – È salito ad almeno 27 il bilancio dei morti dopo lo schianto di un aereo da addestramento contro una scuola a Dacca, in Bangladesh. Tra loro 25 bambini. Nelle immagini i soccorritori sul luogo del disastro.L’assistente speciale del Consigliere Capo del Ministero della Salute e del Benessere Familiare, Sayedur Rahman, ha riferito che “tra le vittime ci sono 25 ragazzini, un pilota e un insegnante. Altre 78 persone sono in cura in diversi ospedali”,Un aereo da addestramento F-7 BGI dell’aeronautica militare del Bangladesh si è schiantato pochi minuti dopo il decollo. L’aereo è precipitato sul campus della Milestone School and College di Uttara, poco dopo la fine delle lezioni. L’aereo ha preso fuoco dopo l’incidente. I dettagli non sono ancora stati resi noti.Le autorità del Bangladesh hanno dichiarato oggi una giornata di lutto nazionale.