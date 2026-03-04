mercoledì, 4 Marzo , 26
Bankitalia e BCE lanciano l’app per unire benessere e cultura finanziaria
Bankitalia e BCE lanciano l’app per unire benessere e cultura finanziaria

“EuroSteps Walking Challenge” – l’app fornirà brevi notizie relative all’educazione finanziaria, all’uso responsabile dei prestiti, alle scelte in fatto di risparmio e investimenti

Bankitalia, insieme alla Banca Centrale Europea e ad altre 15 banche centrali dell’Eurozona, lancia “EuroSteps Walking Challenge”, un progetto che unisce salute fisica e consapevolezza finanziaria.

La competizione – comunica Bankitalia in una nota – sarà in corso dal primo al 30 aprile 2026. I cittadini europei sono incoraggiati a camminare e acquisire conoscenze. Ogni passo crea valore al benessere fisico, alla consapevolezza finanziaria e al posizionamento del team del proprio Paese.

Contestualmente, l’app fornirà notizie brevi e suggerimenti relativi all’educazione finanziaria, includendo la prevenzione delle truffe online, l’uso responsabile dei prestiti, la pianificazione per la pensione, e le scelte riguardanti risparmi e investimenti.

Sarà possibile aderire in qualsiasi momento e, a partire dal primo aprile, saranno inviati due o tre brevi suggerimenti a settimana. Alcune comunicazioni saranno specificamente rivolte alle donne, con una particolare attenzione alla “violenza economica”.

“‘Steps to master your money’ e ‘Ogni passo crea valore’ – spiega l’istituto – sono gli slogan che racchiudono il duplice obiettivo dell’iniziativa, una sfida che trasforma l’attività fisica, nello specifico il conteggio giornaliero dei passi, in un’occasione di apprendimento. Al termine della sfida, a ogni partecipante verrà consegnato un attestato digitale personalizzato tramite l’app, e i cinque concorrenti più attivi, insieme ad altri cinque estratti a sorte, avranno la possibilità di vincere un premio”.

“Questa iniziativa – conclude Bankitalia – si inserisce nel costante impegno che la Banca d’Italia porta avanti da anni per promuovere l’educazione economico-finanziaria tra i cittadini di ogni età e le imprese”.

