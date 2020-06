AGI – Monito di Bankitalia alle banche in ritardo sul fronte dell’erogazione dei prestiti alle imprese. Palazzo Koch ha inviato una lettera agli istituti ‘ritardatari’ in cui chiede spiegazioni sui motivi all’origine della lentezza e di “attivarsi rapidamente” per rimuovere eventuali cause di ritardo “imputabili a loro carenze”.

Lo ha riferito il capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia, Paolo Angelini, che nel corso di un’audizione davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche ha rimarcato: “La rapidità dei prestiti è sacrosanta”. Angelini ha anche osservato che l’ampliamento del ricorso all’autocertificazione da parte dei clienti che richiedono i prestiti garantiti,

L’articolo Bankitalia ha strigliato le banche in ritardo sui prestiti alle imprese proviene da Notiziedi.

