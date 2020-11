NAPOLI (ITALPRESS) – La pandemia che ha colpito l’economia mondiale nel corso del 2020 ha comportato rilevanti effetti negativi sul sistema economico campano. Secondo l’indicatore trimestrale dell’economia regionale (ITER) elaborato dalla Banca d’Italia, nei primi sei mesi dell’anno il prodotto è diminuito in misura molto marcata in Campania, specie nel secondo trimestre. Le stime attualmente disponibili per le macroaree indicano un’attenuazione del calo del prodotto nel Mezzogiorno nel terzo trimestre. Nel complesso del 2020, secondo le proiezioni della Svimez, il PIL regionale si ridurrebbe dell’8,0 per cento, in misura inferiore alla media nazionale (un calo poco inferiore al 10 per cento secondo le proiezioni della Banca d’Italia).

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Bankitalia, in Campania Pil in calo dell’8% nel primo semestre proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento