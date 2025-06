bankitalia,-panetta:-rischi-significativi-per-l’economia-dai-dazi-e-dalla-guerra-in-medio-oriente

Roma, 18 giu. (askanews) – I segnali contraddittori che arrivano dagli Stati Uniti, con le incertezze legate al ricorso ai dazi, e l’escalation della guerra tra Iran e Israele espongono il qdaro macroeconomico a rischi significativi e “difficili da valutare”. Lo ha evidenziato il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta nel suo intervento ‘Politica monetaria e previsioni macroeconomiche: gli ultimi cinquant’anni’ in occasione della conferenza per i 50 anni di Prometeia.

“Attualmente – ha detto Pnetta – la politica monetaria nell’area dell’euro si trova nuovamente ad affrontare un contesto di elevata incertezza. Le proiezioni dell’Eurosistema per i prossimi mesi indicano un’inflazione che si manterrà ben al di sotto dell’obiettivo del 2 per cento per un periodo prolungato, accompagnata da una dinamica produttiva debole”.

“Il quadro macroeconomico rimane tuttavia esposto a rischi significativi e difficili da valutare. A contribuire a tale incertezza concorrono, da un lato, i segnali contraddittori provenienti dalla politica commerciale degli Stati Uniti e, dall’altro, l’escalation del conflitto tra Israele e Iran”, ha aggiunto.

In questo scenario, ha spiegato Panetta, “il Consiglio direttivo della Bce, nella sua più recente riunione, ha confermato un approccio improntato alla flessibilità, mantenendo aperte le opzioni a sua disposizione. Continuerà a calibrare le sue scelte riunione per riunione, senza vincolarsi anticipatamente a un percorso prestabilito per le decisioni di politica monetaria”.