bankitalia,-report-ngfs-su-investimenti-sostenibili-banche-centrali

Il rapporto contiene raccomandazioni non vincolanti per progredire nell’attuazione delle pratiche di investimento sostenibile

Il Network for Greening the Financial System (Ngfs) ha pubblicato un rapporto e due documenti tecnici sulla gestione sostenibile degli investimenti per le Banche centrali. Lo riferisce la Banca d’Italia, che in una nota precisa che la pubblicazione è stata rilasciata dalla Rete globale di Banche centrali e Autorità di Vigilanza che facilita lo scambio di esperienze e migliori pratiche sulla gestione dei rischi climatici e ambientali nel settore finanziario.

Il rapporto si riferisce ad un portafoglio che comprende investimenti in valute estere, azioni e fondi pensione, ma non tiene conto dei titoli legati alla politica monetaria. Il rapporto fornisce alle Banche centrali raccomandazioni non vincolanti per promuovere l’attuazione di pratiche di investimento sostenibili.

Due documenti tecnici forniscono rispettivamente approfondimenti sulle strategie di decarbonizzazione per i portafogli delle Banche centrali che investono in obbligazioni societarie e considerazioni sui rischi e sull’impatto legati al clima per i portafogli di Titoli di Stato.

Il Network for Greening the Financial System ha, inoltre, anche la missione di indirizzare il capitale verso un cambiamento economico sostenibile. Dal 2022 la Banca d’Italia fa parte del comitato direttivo del Network nell’ambito del suo impegno nella lotta al cambiamento climatico. Il Vice Direttore Generale Paolo Angelini è co-presidente del gruppo di lavoro “Net Zero per le Banche centrali” ha redatto i tre documenti diffusi.

Giovanni Lombardi Stronati

