AGI – Un gruppo di topi, totalmente irrispettosi dell’uso della mascherina per contenere il contagio di Covid-19, invade un vagone della metropolitana di Londra. Il misterioso street artist Banksy colpisce di nuovo e nella sua ultima opera torna ad occuparsi di coronavirus: sul suo profilo Instagram ha postato un video, subito diventato virale, in cui si vede il backstage della sua ultima fatica, probabilmente volta a sensibilizzare sull’uso della mascherina, da ormai un mese diventata obbligatoria sui mezzi pubblici in Inghilterra.

‘La metropolitana di Londra viene sottoposta a una profonda pulizia’ é il titolo del video in cui un uomo –

L’articolo Banksy inonda di topi senza mascherina la metro di Londra proviene da Notiziedi.

