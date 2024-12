Banksy svela la sua nuova opera: una Madonna che non riesce ad allattare il suo bambino

ROMA – Una Madonna con il suo bambino, nel momento in cui gli porge il seno per allattarlo, ma è impossibilitata a farlo. È un’immagine piena di sofferenza quella che Banksy ha realizzato e rivendicato sul suo profilo Instagram. A pochi giorni dal Natale, l’artista regala un nuovo immaginario della madre di Dio, colpita al petto da un proiettile. Un escamotage realizzato grazie a un foro arruginito sul muro. Non è chiaro dove si trovi l’opera. Nel post, lo street artist non ha scritto nessun dettaglio.

Non c’è gioia in quella che è l’iconografia più celebre nelle immagini cristiane. L’opera si declina, come in molti suppongono, nell’attualità più cruda e angosciante: quella delle guerre in cui centinaia di bambini che muoiono per mal nutrizione o per i bombardamenti. E nello specifico, il riferimento potrebbe essere a quanto succede nella Striscia di Gaza dove queste notizie sono all’ordine del giorno.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it