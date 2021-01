La scelta di Zuckerberg di sospendere le pagine di Trump è “un chiaro sintomo di quanto sia fuori controllo la situazione”. Ed è “una scelta che crea un precedente”. Lo sottolinea con AGI Walter Quattrociocchi, Professore di Data Science all’Università La Sapienza di Roma, dove coordina il Center for Data Science and Complexity for Society, commentando l’assedio a Washington di ieri notte e il ruolo svolto dai social nei fenomeni di fermento sociale.

“Le piattaforme assumono un ruolo editoriale importante?” si domanda Quattrociocchi, “Nell’esercizio di questo potere si ridefinisce il loro ruolo sociale e politico, potrebbe innescare dilemmi più complicati del previsto.

L’articolo “Bannare Trump dai social non serve e crea un precedente”, dice l’esperto proviene da Notiziedi.

