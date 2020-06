“Vogliamo siglare un patto per il Paese. Bisogna fare infrastrutture, spendere 80 miliardi di infrastrutture che sono finanziate al nord, al centro e al sud”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, per la sua prima uscita ufficiale dopo il lockdown, a Palermo, dove sono state lanciate le proposte del sindacato per il rilancio del Mezzogiorno.

vbo/mrv/red

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Barbagallo “Un patto per rilancio paese partendo dal Sud” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento