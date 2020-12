Barbano: “Fabian Ruiz? la sua mancinità lo condiziona”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Alessandro Barbano, giornalista.

“Il Napoli sta molto male. Si può anche perdere una partita per svariati motivi, però se perdi con il Torino perché non hai fatto un tiro in porta…Basta guardare chi ha tirato per rendersi conto della condizione del Napoli. Bisogna constatare che in questo momento la squadra è al di sotto della sua caratura, che comunque non è una caratura da squadra da Scudetto ma ieri non era nemmeno da Champions. Insigne pure è un po’ affaticato perché gioca sempre, non era in perfette condizioni di forma. Però essendo sempre Insigne si è inventato quel capolavoro che lo fa piccolo erede della tradizione alla Diego Armando Maradona, quella scuola del tiro a giro che in lui ha una raffinatezza particolare. Il Napoli è molto stanco, non riuscire a fare il pressing sul Torino che è una squadra di Serie B…Il gol del Torino è un tiro sbagliato, forse la squadra ha una qualità da retrocessione o comunque dovrà saltarsi.

Fabian Ruiz come Iniesta? A chi pensa così consiglierei di andare a Figline a fare una scuola di recupero con Maurizio Sarri. Ha una rigidità enorme…Iniesta era un giocatore fantastico, aveva una visione incredibile. Fabian Ruiz è un mancino condizionato dalla sua mancinità. Ci sono calciatori che usano un piede solo e li condiziona, nell’ampiezza delle giocate sono condizionati da ciò che diventa un handicap. Fabian Ruiz è un discreto giocatore di Serie A: deve migliorare molto ma non è un fuoriclasse”.

