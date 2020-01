Barbara Alberti VS Pasquale Laricchia al GF VIP 4 | Video Mediaset Mattino Cinque

A Mattino Cinque si parla ancora del Grande Fratello Vip 2020. In particolare in studio si commenta il confronto – scontro tra Barbara Alberti e Pasquale Laricchia, il terzo eliminato di questa edizione del GF VIP 4. L’ex concorrente storico del GF 3 non ha gradito le parole della scrittrice che l’ha definito un “assassino”. Parole pesanti che Pasquale ha voluto commentare in studio sottolineando come sia importante misurare e calibrare quello che si dice visto che si è in un contesto televisivo. In sua difesa arriva anche Pupo.

Ecco il video Mediaset dello scontro tra Barbara Alberti e Pasquale Laricchia.

