La manager arriva da Marni dopo un percorso in Armani, Jil Sander e Prada

Milano, 9 set. (askanews) – Barbara Calò è la nuova ceo di Antonio Marras, storico brand di moda fondato dall’omonimo designer di Alghero e acquisito da Oniverse nel 2022.

La manager, che dal 2019 aveva ricoperto la posizione di amministratore delegato in Marni, ha assunto l’incarico all’interno dell’azienda sarda da inizio settembre. In precedenza, la dirigente ha assunto ruoli di rilievo in Giorgio Armani, Jil Sander e Prada.

La nomina del nuovo ceo, spiega in una nota il gruppo di moda, si inserisce in un percorso di sviluppo strategico per Antonio Marras.

“Barbara Calò è un ingresso strategico nel board Antonio Marras e sono convinto che la sua esperienza e il suo talento saranno un valore aggiunto per il marchio – ha commentato Sandro Veronesi, presidente di Oniverse – Barbara, con il suo importante percorso nella moda, ci aiuterà nell’espansione in atto per Antonio Marras, soprattutto a livello internazionale. Proseguiremo con lei il piano retail che dall’acquisizione del 2022 è stato uno dei nostri obiettivi principali”.