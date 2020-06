Barbara D’Urso a gamba tesa dopo una frase di Elena Morali su Maria De Filippi: “Non ci interessa”

Barbara D’Urso a gamba tesa dopo una frase di Elena Morali su Maria De Filippi. Nella puntata di Live – Non è la D’Urso di ieri sera, domenica 14 giugno 2020, durante il talk show sulle artiste “che non sanno fare nulla”, l’ex “pupa” de La Pupa e il Secchione ha tirato in ballo la conduttrice di Amici, C’è posta per te e Uomini e donne: “La stessa Maria – ha detto l’ospite su Canale 5 – dice che lavora grazie al fatto che all’inizio…“. A questo punto, dopo un botta e risposta con Simona Izzo, ad intervenire è anche stata la “padrona di casa” e con queste parole: “Parliamo delle persone presenti“,”Non ci interessa“. Ecco il video da Mediaset Play col momento esatto da rivedere (dal minuto 04.30 circa del filmato).

continua a leggere sul sito di riferimento