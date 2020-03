Barbara D’Urso contro il medico di Malattie Imbarazzanti dopo la frase su virus e italiani: “Imbarazzante è lui” | Video Mediaset

Dopo la frase su virus e italiani (“una scusa per non lavorare”), Barbara D’Urso si è scagliata in prima persona contro il medico di Malattie Imbarazzanti (il dottor Christian Jessen). “Imbarazzante è lui”, infatti, è stata la stoccata pronunciata in diretta tv dalla conduttrice, parole alle quali si sono aggiunte anche le critiche di alcuni ospiti di Live – Non è la D’Urso. “Cretino” le dichiarazioni di Carmelo Abbate. “Imbecille” quelle di Gianluigi Nuzzi. Il video da Mediaset Play.

