giovedì, 23 Aprile , 26

Lukaku, nuovo infortunio o no? Il caso dal Belgio che preoccupa Napoli

(Adnkronos) - Infortunio per Romelu Lukaku, anzi no....

Finanza sostenibile, cresce interesse ma resta rischio abbandono

(Adnkronos) - C’è interesse, ma non sempre piena...

“Pura follia”. La nipote di Enrico Mattei commenta la diffida del fratello al governo Meloni

(Adnkronos) - “Pura follia”. Commenta così con l’Adnkronos...

Madre e figlia morte a Campobasso, sequestrato telefonino della sorella Alice

(Adnkronos) - Potrebbe esserci una svolta nel giallo...
HomeMondoBarbara D’Urso fa causa a Mediaset ma cosa c’entrano Maria De Filippi...
barbara-d’urso-fa-causa-a-mediaset-ma-cosa-c’entrano-maria-de-filippi-e-silvia-toffanin?
Barbara D’Urso fa causa a Mediaset ma cosa c’entrano Maria De Filippi e Silvia Toffanin?
Mondo

Barbara D’Urso fa causa a Mediaset ma cosa c’entrano Maria De Filippi e Silvia Toffanin?

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

ROMA – A tre anni dall’addio forzato a Mediaset, Barbara d’Urso, ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e di fare causa al Biscione. La notizia, riportata in esclusiva dal quotidiano La Stampa, segna così lo strappo definitivo tra la conduttrice e l’emittente televisiva, dopo vent’anni di lanci fatti ‘col cuore’.

LE MOTIVAZIONI IN BALLO

I motivi dello scontro legale sarebbero diversi: sul tavolo, ci sarebbero infatti i mancati compensi dei diritti d’autore per i programmi firmati in 16 anni di lavoro e per ‘Live non è la D’urso’, format di sua proprietà. E non è tutto. A quanto pare a non andare giù a Barbara D’urso ci sarebbe stata anche l’imposizione di dover dover far approvare l’elenco degli ospiti dei suoi programmi a Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Quello tra Barbara D’Urso e Mediaset è dunque un epilogo amaro, reso tale da diversi eventi come, ad esempio, le mancate scuse da parte del gruppo, alla conduttrice, per un post social del 2023 pubblicato sul profilo di ‘Qui Mediaset’ “nel quale veniva pesantemente ingiuriata”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Perché scegliere una Dahabeya sul Nilo nel 2026?
Next article
Confartigianato e CNA: “Pmi siano al centro di politiche Ue”

POST RECENTI

Mondo

Perché scegliere una Dahabeya sul Nilo nel 2026?

ROMA - Chi sogna un viaggio in Egitto nel 2026 si trova di fronte a una scelta che può trasformare radicalmente l'esperienza: come percorrere il...
Mondo

VIDEO| Il principe Harry a Kiev per una visita a sorpresa a pochi mesi dall’ultima volta: “È bello essere di nuovo in Ucraina”

ROMA - A pochi mesi dall'ultima volta, il principe Harry è tornato a Kiev per una visita a sorpresa. "È bello essere di nuovo...
Mondo

La Disney sempre più inclusiva: le canzoni ‘tradotte’ nella lingua dei segni

ROMA - Una novità importante nel mondo dell’animazione inclusiva sta per arrivare su Disney+: dal 27 aprile saranno disponibili le versioni complete di alcune canzoni...
Mondo

Il dramma degli arresti ICE vince il World Press Photo 2026, a maggio in mostra a Roma

ROMA - È un’immagine che ferma il respiro e interroga le coscienze quella che si aggiudica il World Press Photo of the Year 2026. La...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.