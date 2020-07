Barbara D’Urso, il promo dei suoi programmi tv 2020 2021: Pomeriggio 5, Domenica Live e Live non è la d’urso

Sulle note di “Tropicana” successo degli anni Ottanta con il ritmo scanzonato del brano, Mentre la tv (diceva), Mentre la tv (cantava), Bevila perché è Tropicana, ye, una sfavillante Barbara D’Urso rinnova l’appuntamento per settembre con i suoi tre gioielli: Pomeriggio CInque, Live Non è la D’Urso e Domenica Live. Barbara in cima agli studi Mediaset di Cologno Monzese prende il sole e rinnova l’appuntamento con i suoi tre programmi. La vediamo anche in una insolita veste, da bagnina, che “dirige il traffico” cittadino. Eccovi il Video Mediaset.

