Barbara D’Urso, il ricordo commosso di Stefano D’Orazio a Live Non è la D’Urso | Video Mediaset

Barbara D’Urso in lacrime a Live – Non è la D’Urso. La conduttrice ricorda l’amico Stefano D’Orazio, l’artista e batterista dei Pooh scomparso venerdì notte a soli 72 anni.

“Giovedì sera gli è venuta la febbre altissima e Titti ha chiamato l’ambulanza. Stefano è stato portato via giovedì notte ed è finito venerdì notte dopo una settimana” – racconta visibilmente commossa la conduttrice di Live – Non è la D’Urso che condivide con i telespettatori un filmato inedito di un momento della sua vita privata con il batterista dei Pooh.

Momenti di vita normale, lontani dai riflettori, da cui si evince chiaramente un rapporto di profonda amicizia e affetto, ma la D’Urso va oltre raccontando per la prima volta un aneddoto della sua vita familiare. “Quella notte sono arrivata a casa, la mattina dopo mi è arrivata una chiamata ‘signora corra perchè suo padre sta morendo’. Mentre correvo in auto mi ha chiamato Stefano. Lui è corso a Napoli l’ho trovato fuori la camera dove c’era ancora mio papà. Questo solo per farvi capire chi era Stefano” ha detto la D’Urso.

Ecco il video Mediaset con il ricordo commosso di Barbara D’Urso su Stefano D’Orazio dei Pooh.

