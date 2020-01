Barbara D’Urso vs Taylor Mega a Live. Nella prima puntata di stasera, domenica 19 gennaio 2020, la conduttrice di Canale 5 si è rivolta così all’influencer, ospite in collegamento. “Il dito medio alle Forze dell’Ordine? Se fosse vero non ti vorrei più nelle mie trasmissioni” e “Ciao, buona fortuna” le parole pronunciate – in diretta tv – dall’amata presentatrice. Il video da Mediaset Play con l’intero momento da rivedere.

