Barbascura X al Festival Nazionale delle Università

Curerà il Networking Cocktail

Roma, 9 nov. (askanews) – Barbascura X – celebre divulgatore scientifico, scrittore, youtuber e conduttore televisivo – sarà ospite della prima edizione del Festival Nazionale delle Università, che si terrà dal 10 al 12 novembre 2022 a Roma, alla Link Campus University. Insieme a Daniele Grassucci (direttore e co-founder di skuola.net), Barbascura X curerà il Networking Cocktail, l’incontro in programma venerdì 11 novembre dalle ore 19:00. Un momento in cui studenti, docenti, imprenditori avranno modo di confrontarsi e verranno coinvolti in brevi interventi registrati e pubblicati in diretta sui social.

Nel corso di questo incontro, dunque, gli studenti avranno modo di confrontarsi con un personaggio appartenente al loro mondo e vicino al loro contesto, che fonde social, ricerca, cultura e scienza, con un occhio sempre al focus della prima edizione del Festival, ovvero “La Cultura Digitale”. Lui stesso afferma: «Il Festival delle Università sarà l’occasione perfetta per discutere sul ruolo dei social nella nostra quotidianità e lo spazio che la cultura si è ritagliata al suo interno… e, ovviamente, per prendersi un po’ in giro”.

Barbascura X, infatti, cerca di diffondere la conoscenza e la divulgazione scientifica con un target che va verso la “Generazione Z”, affidandosi ai suoi canali social, che registrano numeri importantissimi. Oltre 800.000 iscritti su YouTube e più di 510.000 su Instagram. Un successo che nel tempo lo ha portato in Tv, partecipando a programmi come “Micromostri con Barbascura X” su DMAX, “Il posto giusto” su Rai 3 e a “Pechino Express” nella squadra de “Gli Scienziati”.

Il Festival Nazionale delle Università è sviluppato e realizzato con la partecipazione di NeXt Economia, Festival Nazionale dell’Economia Civile, SAFE, Universita.it e ANP Lazio.

