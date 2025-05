Barbieri, outfit e cena a tema per tifare Sinner: “Chi è arancione è campione”

(Adnkronos) – “Chi è arancione è campione”. Una vera e propria passione quella che lo chef Bruno Barbieri nutre per Jannik Sinner, il tennista azzurro che ieri, venerdì 16 maggio, ha conquistato la finale del Masters 1000 di Roma superando in semifinale lo statunitense Tommy Paul.

Il cuoco, giudice di Masterchef, ha mostrato tutto il suo sostegno verso il numero uno del mondo trasformando il match in un party domestico a tema: t-shirt arancione, piatto di salmone in tavola e tanta scaramanzia.

Bruno Barbieri sta seguendo con attenzione gli Internazionali d’Italia 2025 e non ha nascosto la sua ammirazione per Sinner, tanto da crearsi un rito scaramantico. Nell’attesa della semifinale, lo chef ha indossato una t-shirt arancione e ha preparato un salmone per cena. Tutto a tema ‘carota’, perché il motto è “chi è arancione e campione”.

Lo chef aveva pronosticato la vittoria già prima dell’incontro, pur riconoscendo la “pericolosità” dell’avversario Tommy Paul: “Non è da sottovalutare, gioca molto diverso da Sinner”, aveva detto ai follower prima della partita.

“Evvai! Grande Jannik! Ti bacio”, ha detto lo chef che ha esultato per la vittoria dell’azzurro. Ora l’appuntamento è per domani, domenica 18 maggio, dove al Centrale del Foro Italico si terrà la finale tra Sinner e Carlos Alcaraz, numero tre del mondo. Chissà quale sarà il menù preparato da Bruno Barbieri per la finalissima… ma una cosa è certa: anche stavolta, l’arancione non mancherà di certo.