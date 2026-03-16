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Barbra Streisand commuove agli Oscar 2026: in ricordo di Robert Redford canta ‘The Way We Were’
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Barbra Streisand commuove agli Oscar 2026: in ricordo di Robert Redford canta ‘The Way We Were’

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Barbra Streisand ricorda Robert Redford e canta per lui ‘The Way We Were’, brano tratto dal film cult di cui furono protagonisti nel 1973, ‘Come eravamo’. È uno dei momenti più emozionanti della 98esima edizione della cerimonia degli Oscar, a Los Angeles. 

Salita sul palco del Dolby Theatre, nel corso del tradizionale ‘In memoriam’ dedicato ai nomi del mondo dello spettacolo scomparsi nell’ultimo anno, Barbra Streisand ha ripercorso la lunga carriera del collega, morto lo scorso settembre all’età di 89 anni, sottolineandone l’impegno nella difesa della libertà di stampa, nella tutela dell’ambiente e nel sostegno alle nuove voci del cinema. “Bob aveva fegato, sullo schermo e fuori”, ha detto.  

“Il mio cowboy intellettuale mi manca più che mai, anche se adorava prendermi in giro”, ha aggiunto. Streisand ha ricordato anche la loro ultima telefonata: “Mi disse: ‘Babs, ti voglio un bene dell’anima e te ne vorrò per sempre’. Nell’ultimo biglietto che gli scrissi, conclusi con ‘Anch’io ti voglio bene’ e lo firmai ‘Babs'”, come lui la chiamava.  

Barbra Streisand, con la voce rotta dalla commozione, ha poi intonato ‘The Way We Were’, la canzone vincitrice dell’Oscar tratta da ‘Come eravamo’, diretto da Sydney Pollack.  

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