Barça, Pique: “Non so cosa farà Messi, spero resti qui. Leo il migliore di sempre”

Gerard Pique, difensore del Barcellona, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine dell’evento a Dubai dedicato ai Globe Soccer Awards. Il centrale catalano ha parlato della rivalità tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, vissuta a pochi metri di distanza nei tanti classici giocati. Il portoghese infatti ha vinto il premio di miglior calciatore del secolo, ma secondo Pique il migliore sarebbe proprio l’argentino. Addirittura il migliore di tutti i tempi, scartando i grandi Maradona e Pelè.

Di seguito le parole di Gerard Pique, difensore del Barcellona, ai microfoni di Sky Sport.

Quella tra Messi e Cristiano Ronaldo è stata una rivalità che negli ultimi anni, più di un decennio, ha fatto molto bene al calcio. Speriamo che continuino a giocare ancora per tanti anni. Leo e Cristiano sono i migliori calciatori del 21° secolo, per me Leo è stato il migliore della storia di questo sport, almeno per quello che ho visto. Parliamo di persone con grande qualità e grande talento, più resteranno nel mondo del calcio e meglio sarà.

Il futuro di Leo? Credo che sia un decisione che prenderà lui in base alle sensazione che avrà durante quest’anno. Sappiamo quando sia importante come giocatore e come persona molti di noi hanno un ottimo rapporto con lui, visto che giochiamo insieme da tanti anni. Sarebbe molto difficile se andasse via. Speriamo che possa rimanere, ma è una decisione che deve prendere lui.