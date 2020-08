Barcellona, Bartomeu: “Napoli squadra forte ma le nostre speranze sono riposte nella Champions”

Sabato, a partire dalle 21, il Napoli tornerà in campo per la Champions League. Una sfida fondamentale per gli uomini di Gennaro Gattuso. Ma non solo perchè questo match sarà importante anche per l’avversario del Barcellona e per il tecnico Setien. La gara si terrà tra le mura del Camp Nou e decreterà la squadra che potrà approdare alla fase successiva della competizione. A pochi giorni dalla gara, il patron del Barcellona, Josep Maria Bartomeu ha parlato ai microfoni di BeIn Sport.

Barcellona, le parole di Bartomeu

“Le sensazioni sono positive. I calciatori si stanno allenando con grande voglia, con la pressione che hanno per ogni sfida, ma quest’anno sarà speciale. Abbiamo riposto molte speranze nella Champions League, siamo pronti. Abbiamo fatto autocritica in base ad alcuni risultati. Siamo arrivati a una situazione dove conosciamo quali siano gli errori e abbiamo cercato di rimediare e di allenarci più duramente. Abbiamo nuove illusioni e stato d’animo. Ai tifosi va un messaggio di allegria, sforzo e desiderio. Tutto passo attraverso l’eliminare il Napoli, che è una squadra forte ma i calciatori si sono ben allenati.

La sede della partita? Sarebbe stato molto strano non giocare al Camp Nou, la situazione in Catalogna sta migliorando e svolgiamo una vita normale. I nostri giocatori stanno a casa. Non condivido le dichiarazioni di De Laurentiis, è nostra responsabilità che le cose tornino a essere normale. Un messaggio corretto è quella della UEFA, cercare che si viva normalmente. Speriamo di arrivare alle fasi finali a Lisbona.”

