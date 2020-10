Barcellona corsaro a Torino: è 0-2 allo Stadium. Si apre la crisi in casa Juventus

Il Barcellona espugna l’Allianz Stadium a margine di una partita tutto sommato dominata da Messi e compagni. I blaugrana passano in vantaggio dopo quattordici minuti di gioco con Dembelé che si allarga sull’out di destra e con un tiro prodigioso (ma leggermente deviato) batte Szczesny. I padroni di casa provano a reagire come possono, ma non sembrano in grado di competere con la furia catalana.

Quando l’orologio segna 16 minuti Morata va finalmente in gol, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 29′ Morata va di nuovo in rete, peccato per lui che la posizione sia sempre irregolare. Il copione si ripete al 57′: tiro cross di Cuadrado e deviazione in rete dello spagnolo. L’arbitro inizialmente assegna il gol ma il var ferma tutto. Non è possibile, è ancora fuorigioco! Il raddoppio del Barcellona arriva nel finale di gara con Bernardeschi che, appena entrato, abbatte Fati in piena area. Calcio di rigore e raddoppio di Messi.

