Barcellona e l’omaggio alla città di Napoli: le immagini della città viste dai blaugrana

Il Barcellona è arrivato, nella giornata di ieri, in città per la sfida di questa sera contro il Napoli per gli ottavi di Champions League. I calciatori blaugrana sono stati accolti dal calore della città ma soprattutto dei tifosi partenopei che hanno deciso di omaggiare la squadra avversaria. Una decisione presa, con ogni probabilità, anche per la presenza di Lionel Messi, erede del loro idolo Diego Armando Maradona. La squadra spagnola, però, è rimasta colpita anche dalla bellezza del capoluogo campano.

L’omaggio

Il Barcellona ha deciso, infatti, di omaggiare la città di Napoli con uno speciale video diramato tramite il proprio profilo Twitter ufficiale. Immagini che racchiudono la bellezza di questa città, la storia dei suoi vicoli e il calore della sua gente. Caratteristiche che un pò ricordano la Spagna e che fanno sentire a casa chiunque arrivi in città, blaugrana compresi.

