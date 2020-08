Barcellona, esonerato il tecnico Setien

Il Barcellona ha ufficializzato l’esonero del tecnico Quique Setien. “Si tratta della prima decisione nel quadro di un’ampia ristrutturazione della prima squadra, che sarà presa dal consenso tra l’attuale segreteria tecnica e il nuovo allenatore, che sarà reso noto nei prossimi giorni” recita la nota del club catalano al termine di un’importante giunta direttiva. Quique Setién era arrivato sulla panchina del Barça il 13 gennaio scorso. In questi sette mesi ha guidato Mess e compagni in 25 partite: 19 in campionato, tre in Champions e tre in Coppa. Il bilancio totale dice 16 vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte.

