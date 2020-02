Barcellona, incredibile: per il ritorno con il Napoli Setien avrà solo 12 giocatori!

​La qualificazione del Barcellona ai quarti di finale di Champions League è ancora apertissima dopo l’1-1 di Napoli nell’andata degli ottavi che, anzi, mette in vantaggio i blaugrana in vista della gara del Camp Nou. C’è però un problema fondamentale. Con l’espulsione di ​Arturo Vidal arrivata ieri, in Spagna hanno cominciato a fare i conti: per il 18 marzo, giorno del ritorno con il Napoli, mister Quique Setien avrà a disposizione solo 12 giocatori: 10 di movimento, più i due portieri, sempre…

