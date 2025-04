barcellona-inter:-orario,-probabili-formazioni-e-dove-vederla-in-tv

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 30 aprile, i nerazzurri sfidano il Barcellona allo stadio Montjuic nella semifinale d’andata. La squadra di Inzaghi deve riscattare il doppio ko rimediato prima con il Milan in Coppa Italia e poi con la Roma in campionato, mentre quella di Flick è reduce dalla vittoria della Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid.

La sfida tra Barcellona e Inter è in programma oggi, mercoledì 30 aprile, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsí, Martinez, Martin; de Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Torres. All Flick

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. All. Inzaghi

Barcellona-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva da Prime Video, che la renderà disponibile, in chiaro, anche a chi non è abbonato alla piattaforma sul NOVE.