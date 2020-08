Barcellona, Lenglet: “Mertens velocissimo, è difficile marcarlo ed è letale”

Manca sempre meno alla sfida di Champions League tra Barcellona e Napoli, decisiva per il passaggio ai quarti dove poi una delle due affronterà molto probabilmente il Bayern Monaco. Molta tensione in queste ore, tra tweet cancellati e provocazioni, interviste ed infortuni. Ha parlato infatti Clement Lenglet, difensore blaugrana, ai microfoni di AS, per raccontare la preparazione verso la gara con gli azzurri. Il francese tra l’altro è tornato solo qualche giorno fa ad allenarsi in gruppo dopo un infortunio subito durante le ultime partite del campionato spagnolo.

LE PAROLE DI CLEMENT LENGLET

Queste le parole di Clement Lenglet, centrale del Barcellona: “Mertens? Non ho potuto giocare contro di lui nella gara di andata, ma l’ho fatto in pre-campionato. E’ molto veloce nei primi tre metri, si muove bene, gli piace andare dietro ai difensori ed è letale vicino alla porta. Ha segnato un bel gol nella gara di andata. Il Napoli è difficile da battere ma abbiamo un piccolo vantaggio, dovremmo sfruttarlo.

Cercheremo di giocare una bella partita per qualificarci e andare in Portogallo. Lotteremo per andare il più avanti possibile”.

LENGLET AI MICROFONI DI BARCA TV

Nella giornata di ieri il francese aveva parlato sempre della partita con il Napoli di sabato prossimo, ai microfoni di Barca TV. Queste le sue parole: “Il Napoli è una squadra forte. All’andata abbiamo pareggio 1-1, così ora abbiamo un piccolo vantaggio, ma molto piccolo. Servirà una grande partita qui a Barcellona per raggiungere Lisbona nella Final Eight. La prima cosa da fare è restare estremamente concentrati per questo match e provare a vincere. Dovremo dare il 100%”.

