Barcellona, Lenglet torna in gruppo: Setien sorride. Le ultime

Il Barcellona prosegue la preparazione per il match di ritorno contro il Napoli. Una partita che potrebbe riservare sorprese: anche in Spagna sanno bene che gli azzurri sono per niente da sottovalutare.

Barcellona, Lenglet torna in gruppo. Le ultime

Napoli da temere certo, ma molto per la condizione dei blaugrana. Il Barcellona infatti è particolarmente in crisi: nulla di irreparabile, in Liga sono secondi. Nessun tipo di tracollo, ma lo spogliatoio sembra essere spaccato. Il Napoli però non vuole sorprese e sa bene che pur se in crisi, resta una squadra piena di campioni pronti a colpire al primo errore. Setien nel frattempo riflette sulla squadra da mettere in campo: come riporta Sport, filtrerebbe ottimismo per quanto riguarda la situazione di Lenglet. Il difensore francese, infortunatosi all’inguine nell’ultimo match di campionato contro l’Alaves, si è allenato con il gruppo nella giornata di oggi. L’obiettivo è quello di tornare disponibile per il match dell”8 agosto.

