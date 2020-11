Barcellona, l’omaggio a Maradona: Messi in lacrime dedica il gol a D10S

E’ ancora in corso la partita da Barcellona e Osasuna, con i blaugrana in vantaggio per 4-0 in una partita completamente dominata. Come in ogni campo del mondo, però, c’è stato il ricordo al più grande di tutti i tempi: Diego Armando Maradona. In quello stadio Diego ci ha giocato per ben due anni, dando solo l’assaggio di quello che poi sarebbe stato il Diez. Ancora più sentito da Lionel Messi, dichiarato l’erede del Pibe de Oro da quando ha messo per la prima volta il piede su un campo da calcio. Proprio l’argentino non ha trattenuto le lacrime nel tributo a D10S ed in seguito ha anche dedicato il quarto gol blaugrana alla leggenda albiceleste. Partita in cui hanno partecipato al cartellino Griezmann, Braitwaite e Coutinho.

BARCELLONA, MESSI IN LACRIME PER MARADONA

Nel video possiamo notare le lacrime del campione argentino, che al 73′, pochi minuti fa, ha dedicato il gol proprio all’eterno numero 10. Messi dopo il gol si è svestito della propria maglia blaugrana per mostrare cosa c’era sotto: la maglia di Maradona ai tempi del Newell’s Old Boys (1994-95). Nell’argentina Leo ha ereditato tutto: la fascia di capitano, il numero di maglia e l’amore del suo popolo. Nessuno come lui ha sentito il peso di Diego sulle spalle in tutta la sua carriera. Di seguito vediamo anche una foto della maglia di Diego ai tempi blaugrana, conservata nel museo ufficiale della squadra catalana.

