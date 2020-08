Barcellona-Napoli 3-0, leggerezza imperdonabile di Koulibaly: Suarez trasforma dal dischetto | VIDEO

In Barcellona Napoli, già sul 2-0 per gli uomini di Setien, Koulibaly commette una leggerezza imperdonabile. Il centrale, infatti, si dimentica di Messi alle sue spalle e si lascia anticipare in area di rigore. L’argentino si frappone tra il difensore ed il pallone e riceve un calcione. Interviene il VAR ed assegna il calcio di rigore.

Dal dischetto Suarez trasforma.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/SnapGoal/status/1292185978665340929″]

