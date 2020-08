Barcellona-Napoli, azzurri in ritiro: il programma completo – KKN

Il Napoli si prepara al match che giocherà sabato 8 agosto al Camp Nou contro il Barcellona. La radio ufficiale del club, Radio Kiss Kiss Napoli, ha reso noto il programma della squadra: un programma rigiro e serrato per evitare qualsiasi contatto esterno.

Barcellona-Napoli, azzurri in ritiro: il programma

Il Napoli è pronto ad entrare in un’autentica bolla per evitare contatti esterni vista l’emergenza Coronavirus. Gli azzurri seguiranno un programma molto rigido e serrato per svolgere in totale sicurezza la trasferta a Barcellona. Di seguito le dichiarazioni del direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio:

Da domani sera il Napoli sarà in ritiro. L’allenamento di venerdì di rifinitura sarà allo stadio San Paolo. Poi ritorno nell’hotel, sempre in ritiro. Di qui si andrà va a Capodichino, volo privato direttamente per Barcellona. A Barcellona ci sarà il bus per tutti e poi un van. Il pullaman preleverà la squadra e la porterà in hotel e da quel momento gli azzurri sono in una bolla e non usciranno fino alle 18.30 per andare al Camp Nou. Il van invece preleverà Gattuso, un calciatore e Lombardo che svolgeranno la conferenza stampa dal campo

