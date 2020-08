Barcellona-Napoli, il bellissimo video social degli azzurri: “Non è ancora finita, possiamo farcela!”

Barcellona-Napoli sta per cominciare. Mancano meno di 24h alla sfida che potrebbe portare per la prima volta gli azzurri ai quarti di finale di Champions League. In conferenza stampa David Ospina ha parlato di un sogno che il gruppo vuole realizzare. Nel frattempo, c’è la consapevolezza che si tratterà di una sfida di altissimo livello, durante la quale i blaugrana dovranno fare la partita poiché al San Paolo si è chiusa in pareggio, per 1-1.

Il video del Napoli per Barcellona

Intanto attraverso i propri canali social, il Napoli ha condiviso un video motivazionale verso la sfida, con le immagini più belle dell’andata e delle esultanze dei suoi beniamini.

Sotto la voce dei protagonisti che dichiara:

Dobbiamo pensare di andare lì e fare una grande partita e cercare di vincere per passare il turno. Dobbiamo pensare che possiamo farlo. A Barcellona possiamo giocarcela, non è ancora finita.

