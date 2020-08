Barcellona-Napoli, Insigne vuole esserci: si pensa all’infiltrazione – La Reppubblica

Brutte notizie per il Napoli in vista della sfida di sabato 8 agosto contro il Barcellona: Lorenzo Insigne potrebbe non esserci. Il capitano infatti, ieri contro la Lazio, ha rimediato un infortunio al minuto 80. L’azzurro dopo una bella azione personale a metà campo si è fermato tenendosi la coscia. Lo staff medico è immediatamente entrato ma non c’è stato nulla da fare per il partenopeo che è uscito dal campo: tra pianto e rabbia.

Barcellona-Napoli, Insigne vuole esserci

Stando a quanto riportato da La Repubblica, Lorenzo Insigne vuole con tutto sé stesso essere presente in Barcellona-Napoli. Nelle prossime 36-48 ore sarà fatta la risonanza magnetica e si potrà capire con più precisione l’entità dell’infortunio del capitano. La società nel post partita ha parlato soltanto di “risentimento alla coscia sinistra” ma potrebbe essere sia di natura muscolare che ossea, nel primo caso la speranza di vederlo al Camp Nou è inesistente, nel secondo, l’attaccante potrebbe farcela stringendo i denti.

Ma c’è la timida speranza che il risentimento avvertito dal giocatore sia di natura più che altro ossea e non soprattutto muscolare. Insigne farà di tutto per esserci al Camp Nou, questo è certo. Anche a costo di stringere i denti ed eventualmente di sottoporsi a un’infiltrazione

