Barcellona-Napoli, Luisito Suarez: “Gli azzurri possono fare il colpaccio”

Si avvicina la tanto attesa sfida di Champions League tra Barcellona e Napoli, che si terrà sabato sera al Camp Nou. Gli azzurri dovranno cercare di compiere l’impresa contro una squadra che in casa, nella massima competizione europea, non perdono da 35 partite. Nonostante ciò, i ragazzi di Gattuso hanno tutte le carte in regola per mettere in difficoltà la compagine blaugrana e provare a strappare la qualificazione ai quarti di finale. È di questo avviso Luisito Suarez, ex calciatore di Barcellona e Inter, che sottolinea la pericolosità del Napoli.

Suarez su Barcellona-Napoli: “Gli azzurri possono fare il colpaccio”

Luisito Suarez, ai microfoni di Radio Goal, dice la sua sulla sfida tra Barcellona e Napoli: “Sabato tiferò per i blaugrana e per questo motivo sono molto preoccupato: l’assenza di Busquets può essere molto pesante per la squadra di Setien poiché lo spagnolo è un uomo di equilibrio e di esperienza che lavora molto bene tra le linee. Mi preoccupa più la sua assenza che quella di Vidal, che ha altri giocatori che possono rimpiazzarlo. Sono molto pensieroso perché il gioco espresso da Messi e compagni nell’ultimo periodo è stato molto deludente, poi ci si è messo anche il fatto di aver perso la Liga e infine lo stop di due settimane. Pure lo stadio vuoto sarà un vantaggio per il Napoli. Gli azzurri potranno approfittare di una situazione ambientale meno ostile del solito, che gli farà godere di maggiore tranquillità. Insomma, viste tutte le cose dette, credo che i partenopei possano fare il colpaccio”.

