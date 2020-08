Barcellona-Napoli, Robbiati: “Gli azzurri devono sfruttare le ripartenze”

Manco poco alla tanta attesa sfida di Champions League tra Barcellona e Napoli, che si terrà sabato sera al Camp Nou. Si riparte dall’ 1-1 dell’andata al San Paolo ed in palio c’è la qualificazione alle Final Eight di Lisbona. I blaugrana arrivano claudicanti alla sfida contro gli azzurri in virtù di un morale molto basso per aver perso la Liga e tante problematiche societarie e di spogliatoio. I partenopei, invece, scenderanno in campo senza nulla da perdere, con il solo obiettivo di fare un’impresa mai riuscita nella storia. Tra i possibilisti vi è Anselmo Robbiati, ex attaccante di Napoli e Fiorentina che, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, ha detto la sua sulla partita.

Robbiati parla di Barcellona-Napoli

Anselmo Robbiati, ai microfoni di Radio Marte, dice la sua su Barcellona-Napoli: “Innanzitutto complimenti a De Laurentiis che ha portato gli azzurri a disputare partite del genere. Quella di sabato è una sfida aperta ad ogni risultato, poiché i partenopei, a livello di rosa, non hanno nulla da invidiare alle big d’Europa. Al Camp Nou io ci giocai con la Fiorentina, ma è difficile dare un consiglio ai calciatori azzurri, in quanto la situazione ambientale sarà del tutto diversa. Dico solo che dovranno avere pazienza e aspettare di far male in ripartenza. Secondo me è in questo modo che il Napoli può avere la meglio”

