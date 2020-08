Barcellona-Napoli, Walter De Maggio: “Demme sarà l’uomo determinante per gli azzurri”

Manca ormai poco alla partita tra Napoli e Barcellona valida per la qualificazione alle Final Eight di Lisbona. Gli azzurri proveranno a raggiungere un risultato mai raggiunto nella storia del club, quello dei quarti di finale della massima competizione europea. A dire la sua riguardo il match è Walter De maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le dichiarazioni da lui rilasciate.

De Maggio: “Demme sarà l’uomo determinante della sfida”

Walter De Maggio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dice la sua sulla sfida di Champions League tra Barcellona e Napoli: “Sono convinto che l’uomo determinante in questa sfida sarà Diego Demme. Il calciatore sarà lui l’equilibratore del centrocampo azzurro e ne detterà i tempi. Meret è un fenomeno e non mi risulta che si stia pensando ad uno scambio tra lui e Sirigu. Mi è giunta una voce che se il Napoli dovesse eliminare il Barcellona gli spagnoli punterebbero su De Zerbi per sostituire Setien“.

