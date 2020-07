Barcellona, Rivaldo: “Sono preoccupato, col Napoli si rischia di perdere”

Rivaldo, ex calciatore e grande leggenda dei blaugrana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Betfair in merito alla sfida di Champions League tra Napoli e Barcellona: l’ex giocatore infatti non ha molta fiducia per il momento negativo che sta passando il club e teme una sonora sconfitta ad opera dei calciatori azzurri. Di seguito le sue parole.

Rivaldo: “Il Barcellona rischia di uscire contro il Napoli”

“C’è un pericolo reale, il Barcellona può essere eliminato dal Napoli. Come tifoso ed ex calciatore blaugrana, sono davvero preoccupato per questa sfida e credo che la maggior parte dei culés condivida con me questa brutta sensazione”.

