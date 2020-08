Barcellona, Setien pensa al 3-5-2 per fermare il Napoli: i dettagli

E’ tutto quasi pronto per la sfida di Champions League tra Barcellona e Napoli, valida per il ritorno degli Ottavi di finale. All’andata il risultato è rimasto bloccato sull’1-1, con goal di Mertens e pareggio di Griezmann. In mezzo è successo tanto: dal lockdown, alla ripresa fino ad arrivare alla conclusione di un’annata davvero anomala, che tra l’altro ha portato il Barcellona a perdere il titolo in Liga, vinto dal Real Madrid. In vista della Champions sia Gattuso che Setien stanno studiando l’avversaria, perché in questa stagione strana possono ancora togliersi molte soddisfazioni. Le modalità inedite di questa competizione estiva infatti favoriranno sicuramente lo spettacolo e l’imprevedibilità, e con il giusto mix di tecnica e fortuna ogni squadra può arrivare fino alla fine. I catalani sono molto rimaneggiati quanto a calciatori a disposizione, per cui Setien starebbe pensando ad un cambio tattico.

Barcellona, Setien pensa ad una variante tattica

Napoli e Barcellona iniziano ad allenarsi questa settimana e a preparare la gara del Camp Nou. I dubbi di formazione perseguitano entrambi gli allenatori, ma il Barcellona ha davvero gli uomini contati. Se le certezze davanti sono sicuramente Luis Suarez e Lionel Messi, a centrocampo e in difesa i dubbi fioccano: così, secondo il quotidiano Sport, Setien starebbe pensando a passare incredibilmente ad un nuovo modulo, un 3-5-2 con Semedo sulla linea dei difensori.

