Barcellona, Setien: “Possiamo ancora vincere tutte le competizioni, dipende dal VAR…”

Quique Setien, allenatore del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa di vigilia alla gara di campionato contro l’Espanyol. Il tecnico spagnolo è stato abbastanza polemica, soprattutto per quanto riguarda il Real Madrid e gli aiuti ricevuti dal VAR. Questi rigori nelle ultime giornate hanno praticamente consegnato il titolo ai blancos, ma i blaugrana sono ancora in corsa nella Champions League quindi, ovviamente, puntano anche alla coppa con le grandi orecchie. Napoli permettendo.

LE PAROLE DI QUIQUE SETIEN

Queste le parole di Quique Setien: “Sono sicuro che possiamo ancora vincere questa Liga, lo dice anche la matematica. Dovremo mantenere la speranza fino alla fine. Più che pensare al Real Madrid dobbiamo concentrarci su di noi e vincerle tutte restando ottimisti.

Il VAR? A volte avvantaggia una squadra, altre volte no. A volte sbaglia, a volte prende la giusta decisione. È sempre andata così, c’è sempre una squadra che in un determinato momento viene favorita e un’altra che viene penalizzata. Tuttavia, ci sorprende l’utilizzo del VAR. La stessa identica azione, per esempio, a volte viene rivista, altre volte no. Abbiamo uno strumento straordinario, ma non si sta usando in modo omogeneo. Poi ognuno fa le sue valutazioni e interpretazioni su ciò che sta accadendo”.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE BARTOMEU

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di RAC 1. Queste le sue parole sul momento difficile che sta passando il club e sulla Champions League del prossimo mese.

“La permanenza di Setién? Sì, ma siamo tutti soggetti ai risultati. Il gruppo aveva bisogno di una scossa, per questo abbiamo cambiato. Setién è un fedele difensore dello stile del Barcellona e ha contribuito con le sue idee di gioco. Il Napoli al Camp Nou per la Champions League? Se la situazione è normale, il ritorno si giocherà in casa nostra, vediamo cosa succederà”.

