Barcellona, Setien su Gattuso: “Grandissimo calciatore e tecnico. Lo ringrazio per le sue parole”

In occasione del match di Champions League, che prenderà il via domani dalle 21, si troveranno di fronte il Napoli ed il Barcellona. Ma non solo perchè, la sfida del San Paolo, vedrà di fronte anche due tecnici. Da un lato la guida dei partenopei, Gennaro Gattuso, e dall’altro l’allenatore dei blaugrana, Setien. Entrambi sono intervenuti in conferenza stampa nella giornata di oggi proprio per presentare l’importante match e non sono mancate le parole di elogio. In particolare, l’allenatore degli spagnoli ha voluto ringraziare il tecnico italiano per quanto detto.

Le parole di Setien

Il tecnico del Barcellona, Setien ha ringraziato Gennaro Gattuso. Di seguito uno stralcio delle sue parole rilasciate in conferenza stampa:

“Mi sono arrivate le sue parole, mi sento lusingato per la sua uscita. Per me è un orgoglio, grandissimo calciatore e grande tecnico. Mi fa piacere che uno come lui abbia detto queste cose del mio lavoro. Lo ringrazio molto per le parole”.

