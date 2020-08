Barcellona, Suarez: “Sapevamo che il Napoli ci avrebbe messo in difficoltà, Mertens…”

Luis Suarez, attaccante del Barcellona, è intervenuto ai microfoni di Movistar al termine della gara con il Napoli valevole per gli ottavi di Champions League. Vittoria per i blaugrana che si assicurano il passaggio ai quarti dove troveranno un Bayern Monaco a dir poco in forma. L’uruguayano è stato l’autore del 3-0 che ha chiuso la gara, sul rigore conquistato dal compagno (ieri marziano) Lionel Messi.

LE PAROLE DI LUIS SUAREZ

Queste le parole dell’attaccante del Barcellona Luis Suarez sul match di ieri con il Napoli: “Superare il turno era ciò che volevamo, fortunatamente ci siamo riusciti. La Liga è finita da due settimane e in tutto questo tempo abbiamo preparato questo match contro un avversario che ci ha reso la vita difficile. Sia all’andata che in alcuni momenti del ritorno al Camp Nou il Napoli è stato veramente pericoloso. La cosa importante è che adesso siamo ai quarti, ora testa al Bayern Monaco.

Sapevamo che il Napoli ci avrebbe creato delle difficoltà, è una squadra che costruisce tante palle gol in Serie A e sapevamo che l’avrebbe fatto anche qui in Champions League. All’inizio ci siamo spaventati, ma per fortuna quel tiro di Mertens ha preso il palo e non è entrato. Poi noi siamo riusciti a segnare per primi ed è stato tutto in discesa”.

IL SALUTO DI INSIGNE A JOSE MARIA CALLEJON

Lorenzo Insigne, capitano ed attaccante del Napoli, ha tributato un bellissimo , capitano ed attaccante del, ha tributato un bellissimo messaggio a Callejon per il suo addio. Di seguito quanto scritto sul suo profilo Instagram.

“Caro José, purtroppo oggi le nostre strade si dividono. È stato un onore essere al tuo fianco in tutti questi anni. Ho avuto la fortuna di conoscere un uomo fantastico, un giocatore incredibile, un professionista esemplare. Mi mancherà non trovarti nello spogliatoio, mi mancheranno le nostre risate e si mi mancherà il tuo fantastico taglio in area di rigore. Ti auguro il meglio a te e alla tua fantastica famiglia. Buona fortuna amico mio”.

