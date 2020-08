Barcellona umiliato 8-2, Bayern in semifinale di Champions

Il Bayern Monaco fa festa e il Barcellona sprofonda nel pieno della crisi con una figuraccia senza precedenti. Dopo la Liga sfumata per mano del Real Madrid, anche la Final Eight della Champions League si trasforma in un vero e proprio incubo con Messi e compagni che crollano di fronte alla corazzata tedesca per 8-2. A Lisbona l’esito parla chiaro: spensieratezza, forza e tecnica del Bayern abbattono le visibili fragilità mentali di una squadra abbandonata al proprio destino. Il ko in campionato era solo un preludio alla disfatta: superato un Napoli non ancora a livello per contendere un ottavo di finale ai blaugrana,

